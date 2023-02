Terremoto Puglia oggi 21 febbraio 2023: scossa M 3.0 Costa Garganica

Terremoto oggi Puglia 21 febbraio 2023: tutti i dettagli INGV

Alle ore 20:37 è stata registrata dall’INGV una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel distretto della Costa Garganica (Foggia) in Puglia. Ipocentro a 27 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 10 km dalle Isole Tremiti, a 47 km da San Severo, a 70 km da Manfredonia e a 74 km da Foggia.

Terremoto Marche oggi 21 febbraio 2023

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 1.07 di oggi, martedì 21 febbraio 2023, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro a 3 km da Treia e Pollanza, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalle popolazioni locali e anche ad Ancona, Jesi e Ascoli, senza però causare vittime, feriti o altri anni, ed è avvenuto a 39 km da Ancona, 63 km da Foligno, 66 km da Fano e 77 km da Teramo. Più tardi, alle ore 4.42, replica di magnitudo 2.5 con ipocentro ancora a 9 chilometri di profondità.

La altre scosse

Alle ore 4.06 di oggi, 21-2-2023, l’INGV ha rilevato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro ad Arcevia, in provincia di Ancona nelle Marche, ipocentro profondo 44 chilometri, evento sismico verificatosi a 6 km da Pergola (PU), 8 km da San Lorenzo in Campo (PU), 36 km da Fano, 42 km da Pesaro, 51 km da Ancona e 63 km da Perugia, 64 km da Rimini. Alle ore 12.39, scossa di magnitudo 2.0 in Umbria a Stroncone (in provincia di Terni), ipocentro a 10 chilometri di profondità e sisma avvenuto a 7 km da Terni e 42 km da Viterbo.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 20 febbraio 2023, l’Ingv non ha rilevato scosse di magnitudo 6.0 o superiore all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.