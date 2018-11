Terremoto in Puglia, gente in strada: panico tra la gente | Segnalazioni da tutto il sud Italia

Terremoto in Puglia, M 3.5 ad Altamura: paura e gente in fuga per le strada. Tante le segnalazioni

Terremoto Puglia, cosa è successo il 9 novembre 2018

Venerdì 9 novembre 2018 una scossa di terremoto ha agitato la regione Puglia e gettato nel panico: alle ore 13.45, nella zona di Altamura, in provincia di Bari, è stato rilevato un sisma di magnitudo 3.5 avvertito chiaramente anche nella città di Bari, Foggia, Lecce e fino a Matera, nel sud della Basilicata.

TERREMOTO IN PUGLIA, PAURA E MALORI

Gente fuori dalle abitazioni dopo aver udito un forte “boato” e malori: questo quanto scatenato in pochi istanti dalla scossa pugliese, tra le più forti registrate negli ultimi mesi, che ha subito suscitato nei cittadini le ansie dei tragici terremoto de L’Aquila e Amatrice. Tantissime le chiamate a vigili del fuoco e protezione civile per accertamenti sull’agibilità di case e strutture dopo la scossa: al momento non si registrano danni nè vittime o feriti. Persone in fuga dalle case anche a Matera, dove il sisma è stato avvertito in minor misura rispetto ai comuni pugliesi ma che, nonostante ciò, ha comunque gettato nel panico i lucani. Segnalazioni sono arrivare anche da Molise, Campania, Calabria e basso Lazio.

TERREMOTO IN PUGLIA, ZONA NON ALTAMENTE SISMICA

La sismicità storica dell’area colpita dalla scossa di terremoto registrata quest’oggi, fa sapere l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è molto scarsa: in parte per la bassa attività sismica, in parte per la carenza di fonti documentarie che testimonino gli eventi del passato con sufficiente dettaglio. La pericolosità sismica nella zona è media.