Terremoto, sciame sismico in corso: il sindaco di Balsonaro ordina la chiusura delle scuole. Zone colpite

Terremoto, sciame sismico in Abruzzo

Nel corso della notte di oggi, giovedì 7 novembre 2019, si è verificata una sequenza di scosse con una magnitudo massima di 2.8, oltre ad una decina di eventi sismici minori al confine tra Lazio e Abruzzo. Come già sottolineato, il sisma più intenso è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 01:30, magnitudo 2.8 in Abruzzo, esattamente a Balsonaro, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 66 chilometri a sud de L’Aquila, a 68 chilometri a nord-est di Latina, a 70 chilometri ad est di Velletri e a 70 chilometri ad est di Tivoli. Alle ore 04:39, nuova scossa registrata a Balsonaro, questa volta di magnitudo 2.5, con ipocentro a 14 chilometri di profondità.

Terremoto, sciame sismico in Abruzzo: il sindaco di Balsonaro chiude le scuole

In seguito alla sequenza sismica in queste ore sta colpendo il territorio al confine tra Lazio e Abruzzo, con diverse scosse registrate a Balsonaro, in provincia de L’Aquila, il sindaco della città, Antonella Buffone, ha deciso di chiudere per la giornata odierna tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Terremoto, scossa registrata in Sicilia

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 7 novembre 2019, alle ore 07:28 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato a 40 chilometri ad ovest di Messina, a 45 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 48 chilometri a nord di Acireale e a 60 chilometri a nord di Catania.

