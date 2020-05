Terremoto, sciame sismico in corso in Emilia-Romagna: i dati ufficiali INGV

Terremoto, sciame sismico in corso in Emilia-Romagna

Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico in Emilia-Romagna, con diverse scosse di terremoto che si sono registrate principalmente in tre comuni in provincia di Parma: vale a dire Felino, Montechiarugolo e Lesignano de’ Bagni. Il sisma più intenso si è verificato esattamente alle ore 17:55, quando l’INGV ha registrato un evento sismico di magnitudo 3.0 a Felino, in provincia di Parma, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. In questo caso il sisma in questione è stato localizzato a 10 chilometri a sud di Parma, a 26 chilometri ad ovest di Reggio Emilia, a 46 chilometri ad ovest di Carpi e a 50 chilometri ad ovest di Modena. Anche in serata vi sono state diverse scosse di terremoto registrate a Felino: il più intenso si è verificato alle 20:40, di magnitudo 2.6, con ipocentro a 15 chilometri di profondità.

Terremoto, scosse a Montechiarugolo

Abbiamo sottolineato come nel corso della giornata di oggi, sabato 2 maggio 2020, si siano registrate diverse scosse anche a Montechiarugolo, in provincia di Parma. In tal senso, il sisma più intenso si è verificato esattamente alle ore 14:02, di magnitudo 2.3, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 4 chilometri da Montechiarugolo, a 5 chilometri da Montecchio Emilia, a 8 chilometri da Traversetolo e a 9 chilometri da Bibbiano. Il sisma, inoltre, è stato localizzato a 11 chilometri a sud-est di Parma, a 20 chilometri ad ovest di Reggio Emilia, a 41 chilometri ad ovest di Carpi e a 44 chilometri ad ovest di Modena.

Terremoto, scosse a Lesignano de’ Bagni

Nella giornata di oggi, inoltre, si sono registrate diverse scosse di terremoto anche a Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma. In tal senso, il sisma più intenso si è verificato alle 13:51, quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 6 chilometri da Lesignano de’ Bagni, a 7 chilometri da Felino, a 8 chilometri da Traversetolo e a 8 chilometri da Montechiarugolo. Il sisma in questione, inoltre, è stato localizzato a 12 chilometri a sud di Parma, a 24 chilometri ad ovest di Reggio Emilia, a 45 chilometri ad ovest di Carpi e a 48 chilometri ad ovest di Modena.