Terremoto, sciame sismico in corso in Emilia-Romagna: scosse nettamente avvertite dalla popolazione. Dati INGV

Terremoto, sciame sismico in corso in Emilia-Romagna

Dalla giornata di ieri, sabato 2 maggio 2020, e in quella di oggi, domenica 03/05/2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta registrando uno sciame sismico in Emilia-Romagna, con diverse scosse di terremoto che si sono registrate principalmente in tre comuni in provincia di Parma: ossia Felino, Montechiarugolo e Lesignano de’ Bagni. In tal senso, il sisma più forte è stato registrato ieri alle ore 17:55, di magnitudo 3.0 a Felino, in provincia di Parma, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. Anche nella giornata odierna la terra ha continua a tremare in provincia di Parma, con due scosse di terremoto che si sono registrate alle 02:10 e alle 12:25, entrambe di magnitudo 2.8, esattamente a Baganza e Felino, con ipocentro a 17 e 18 chilometri di profondità. L’ultimo sisma in ordine di tempo è stato localizzato a 9 chilometri a sud di Parma, a 24 chilometri ad ovest di Reggio Emilia, a 45 chilometri ad ovest di Carpi e a 48 chilometri ad ovest di Modena.

Terremoto, scossa avvertita al largo della Calabria

Nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio 2020, esattamente alle ore 04:33, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel distretto Costa Calabra sud orientale (Reggio Calabria), con ipocentro a 58 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 11 chilometri da Palizzi, a 15 chilometri da Brancaleone, a 16 chilometri da Bova Marina e a 18 chilometri da Staiti. Il terremoto in questione – nettamente avvertito dalla popolazione locale – si è verificato a 47 chilometri a sud-est di Reggio Calabria, a 59 chilometri a sud-est di Messina, a 82 chilometri ad est di Acireale e a 93 chilometri ad est di Catania.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Crotone

Terremoto, scossa in Calabria

Nella serata di ieri, sabato 2 maggio 2020, esattamente alle ore 22:18, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Calabria, esattamente a Gabbioneta, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 2 chilometri da Gabbioneta-Binanuova, a 2 chilometri da Ostiano, a 2 chilometri da Pessina Cremonese e a 4 chilometri da Pescarolo ed Uniti. Il terremoto in questione, inoltre, si è verificato a 19 chilometri ad est di Cremona, a 37 chilometri a sud di Brescia, a 45 chilometri a nord di Parma e a 46 chilometri ad est di Piacenza.