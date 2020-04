Terremoto, sciame sismico in corso in provincia di Piacenza: i dati ufficiali INGV

Terremoto, sciame sismico in corso in Emilia-Romagna

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 aprile 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico in Emilia-Romagna, con diverse scosse di terremoto nettamente avvertite dalla popolazione. Il sisma più intenso si è verificato alle ore 11:41, di magnitudo 4.2 a Cerignale, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 3 chilometri di profondità. Nel corso della mattinata, poi, tra le 12:53 e le 13:47, l’INGV ha registrato anche altre 3 scosse di terremoto a Brugnatella, sempre in provincia di Piacenza, rispettivamente di magnitudo 2.0, 2.6 e 2.9. Inoltre, alle 13:47, si è verificata un’intensa replica a Cerignale, con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ed ipocentro a 8 chilometri di profondità. Anche in questo caso il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione.

Terremoto, forte scossa in provincia di Piacenza: le città e i Comuni più vicini al sisma

Il sisma più forte di giornata, dunque, si è registrato alle 11:42, di magnitudo 4.2 in Emilia-Romagna, esattamente a Cerignale, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 3 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 6 chilometri da Cerignale, a 7 chilometri da Ottone, a 7 chilometri da Ferriere, a 8 chilometri da Corte Brugratella e a 10 chilometri da Zerba, tutti comuni in provincia di Piacenza. Soffermandoci, invece, sulle città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come l’evento sismico si sia verificato a 46 chilometri a nord-ovest di Genova, a 50 chilometri a sud-ovest di Piacenza, a 63 chilometri a sud-est di Pavia e a 69 chilometri a sud-ovest di La Spezia.

Terremoto, forte scossa in provincia di Piacenza: sisma avvertito anche a Milano e Genova

Come riportato da “Corriere.it”, la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata alle 11:42 in Emilia-Romagna, esattamente a Cerignale, in provincia di Piacenza, è stata avvertita anche a Genova e Milano. Rita Nicolini, direttrice regionale di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha dichiarato ai microfoni dell’Ansa: “Al momento non abbiamo segnalazioni di danni, stiamo facendo tutte le verifiche“. Sempre ai microfoni dell’Ansa, inoltre, il Sindaco di Cerignale ha sottolineato come dopo un primo esame non sembrano esserci danni particolari, né risultano persone ferite. Il primo cittadino di Cerignale ha poi aggiunto che si è trattato di una scossa che è stata percepita come fortissima, ma è durata pochi secondi e per questo motivo non si sono registrati dei danni importanti, anche se lo spavento è stato enorme.