Terremoto, sciame sismico in corso al nord Italia: “Oltre 70 terremoti in 3 giorni, ecco cosa sta succedendo…”. L’analisi dell’INGV

Terremoto, sciame sismico in corso in Emilia-Romagna

Dalla giornata sabato 2 maggio 2020 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta registrando uno sciame sismico in Emilia-Romagna, con diverse scosse di terremoto che si sono registrate principalmente in tre comuni in provincia di Parma: ossia Felino, Montechiarugolo e Lesignano de’ Bagni. In tal senso, il sisma più forte è stato registrato proprio sabato alle ore 17:55, di magnitudo 3.0 a Felino, in provincia di Parma, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. Anche nella giornata di ieri la terra ha continuato a tremare in provincia di Parma e ad essere coinvolto, oltre ai Comuni già citati, c’è stato anche quello di Sala Baganza. L’ultimo sisma di magnitudo superiore a 2.0 in ordine di tempo è stato localizzato ieri sera, alle ore 19:32, a Montechiarugolo, in provincia di Parma, di magnitudo 2.1, con ipocentro a 16 chilometri di profondità.

Terremoto, INGV: “Oltre 70 terremoti in 3 giorni”.

Dunque, nel corso degli ultimi 3 giorni risulta essere in corso uno sciame sismico in provincia di Parma e, in tal senso, con un articolo pubblicato su “INGVterremoti” – a cura del GdL INGVterremoti con il contributo di Romano Camassi (INGV-Bologna) – si è provato a fare chiarezza su quanto sta accadendo: “Dal pomeriggio del 1° maggio 2020, la zona del preappennino parmense è interessata da una sequenza sismica, con terremoti di piccola magnitudo, i cui epicentri ricadono in un’area di circa 10 chilometri apparentemente allungata in senso est-ovest. Fino a questo momento (il 3 maggio alle ore 16:00 italiane) sono stati localizzati in questa area 70 eventi sismici di magnitudo compresa tra 1.7 e 3.0, di cui 15 di magnitudo pari o superiore a 2.5. Le profondità ipocentrali sono mediamente intorno a 10-15 km, con eventi che raggiungono anche i 20-25 km di profondità”.

Terremoto, INGV: “Sequenze di questo tipo sono comuni nell’Appennino Settentrionale”

Su “INGVterremoti” si legge come l’area interessata dall’attuale sequenza sismica risulti posizionata in una fascia a pericolosità sismica media e non è distante dalle zone dell’Appennino settentrionale caratterizzate da pericolosità molto alta. Inoltre, si aggiunge come sequenze di questo tipo siano comuni nell’Appennino settentrionale, così come in molte altre regioni d’Italia. Statisticamente parlando, la maggior parte di queste sequenze termina dopo pochi giorni o dopo qualche settimana, ma in determinati casi tali sequenze possono durare più a lungo, soprattutto quando queste si manifestano con un terremoto più forte.