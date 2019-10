Terremoto, sciame sismico sul Vesuvio: molte le scosse registrate in pochissimo tempo. Ecco cosa sta succedendo, i dati dell’Osservatorio Vesuviano

Sciame sismico sul Vesuvio Il Vesuvio nelle ultime ore è tornato a far parlare di se, a causa di una serie di scosse di terremoto che hanno interessato la zona nella serata di ieri. Sciami del genere non sono certamente una novità e sono avvenimenti che ogni tanto si verificano e tengono un po’ con il fiato sospeso la popolazione locale. Sciame durato oltre un’ora Come riportato da “napolitoday.it”, uno sciame sismico è stato registrato sul Vesuvio e nei paesi vesuviani ieri, dalle 19 circa per una durata totale di un’ora e mezza. Si è trattato come riporta Meteo Vesuvio e come confermato dai dati dell’Osservatorio Vesuviano, di ben 15 scosse di terremoto, tutte di debole entità, la più intensa ha avuto una M di 1.5, l’unica che molto debolmente potrebbe essere stata avvertita. Magnitudo non avvertibile dalla popolazione La frequenza delle scosse nel giro di un’ora è risultata molto elevata anche se la M è stata particolarmente bassa. Si tratterebbe di una magnitudo non avvertibile quindi dalla popolazione, e per questo non registrata, ad esempio dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Altre scosse strumentali in Italia L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte e della mattinata di oggi, sabato 12 ottobre 2019. Diverse invece sono state quelle di tipo strumentale ma non avvertite dalla popolazione. L’INGV ha registrato un evento sismico strumentale di magnitudo superiore a 1.5: alle ore 7:16 sisma strumentale M 1.9 costa siracusana, epicentro in mare, ipocentro a 10 km. Altre scosse strumentali anche nell’appennino abruzzese, nella zona di Pizzoli (AQ) di magnitudo 1.8.

Doppia scossa in mare in Sicilia Nella giornata di ieri invece, due scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione nell’estremo nord-est della Sicilia. Le due scosse, M 2.9 e 2.5, sono state localizzate in mare, la prima a 30 Km a NW di Messina (238439 abitanti), 42 Km a NW di Reggio di Calabria (183035 abitanti), 92 Km a N di Acireale (52622 abitanti). L’altra scossa invece è stata localizzata a 77 Km a NE di Bagheria (55387 abitanti), 82 Km a NE di Palermo (674435 abitanti).