Terremoto, scossa nettamente avvertita poco fa in Toscana: i dati ufficiali dell’INGV

Quest’oggi, giovedì 17 ottobre 2019, alle ore 06:20, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Emilia-Romagna , esattamente a Borgo Val di Taro , in provincia di Parma, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 42 chilometri a nord di La Spezia, a 50 chilometri a nord-ovest di Carrara, a 53 chilometri a sud-ovest di Parma e a 55 chilometri a nord-ovest di Massa.

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre 2019, alle ore 07:14, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Foligno , in provincia di Perugia , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è localizzato ad 1 chilometri ad ovest di Foligno, a 30 chilometri a sud-est di Perugia, a 43 chilometri a nord di Terni e a 76 chilometri a nord-est di Viterbo.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo“, potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale.