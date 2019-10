Terremoto, scossa appena avvertita al centro Italia. Ecco le zone colpite, dati ufficiali

La terra nelle ultime ore ha tremato debolmente in Italia, con scosse avvertite dalla popolazione soltanto nelle zone epicentrali. L’Ingv ha registrato oggi alcuni eventi sismici strumentali di magnitudo superiore a 1.5: alle ore 6:40 sisma strumentale M 1.9 a Montagnareale, in provincia di Messina. Alle ore 5:33 scossa strumentale di magnitudo 1.7 a Courmayeur, in provincia di Aosta.Ricordiamo che queste ultime scosse non sono state percepite dalla popolazione, poichè inferiori al secondo grado.

