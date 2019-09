Terremoto, scossa nella notte al centro Italia. I dati ufficiali dell’INGV

Sempre nel corso della giornata di ieri, esattamente alle ore 04:33, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel distretto Mar Ionio Meridionale , con ipocentro a 23 chilometri di profondità. In questo caso non risulta esserci nessun comune italiano con almeno 50.000 abitanti nell’arco di 50 chilometri dall’epicentro del sisma.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, domenica 29 settembre 2019, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in mare tra l'Indonesia e le Filippine.