Terremoto, sequenza sismica in corso in provincia di Massa Carrara: i dati ufficiali INGV

Terremoto, sequenza sismica in provincia di Massa Carrara

Nella giornata di oggi, martedì 1 dicembre 2020, è in corso una sequenza sismica in Toscana, esattamente a Comano, in provincia di Massa Carrara: in tal senso, nel corso della mattinata si sono registrate 4 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La più forte si è verificata alle ore 11:56, di magnitudo 2.6 ed ipocentro a 10 chilometri di profondità. L'evento sismico in questione è stato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato a 6 chilometri da Comano, a 9 chilometri da Monchio delle Corti, a 11 chilometri da Palanzano e a 12 chilometri da Ventasso. Anche alle 10:34 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 sempre a Comano, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Le altre due scosse registrate sempre a Comano, in provincia di Massa Carrara, si sono verificate rispettivamente alle ore 10:38 e 11:30, di magnitudo 2.3 e 2.2, con ipocentro a 9 e 10 chilometri di profondità.

Scossa di terremoto in provincia di Foggia

Sempre nel corso della mattinata di oggi, martedì 1 dicembre 2020l, alle ore 08:59, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.1 in Puglia, esattamente a Apricena, in provincia di Foggia, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all'epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l'evento sismico è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 13 chilometri a nord-est di San Severo, a 38 chilometri a nord di Foggia, a 45 chilometri ad ovest di Manfredonia e a 71 chilometri a nord-ovest di Cerignola.

Scossa di terremoto in provincia di Catania

Nella mattinata di oggi, martedì 1 dicembre 2020, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia, esattamente a Ragalna, in provincia di Catania, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni localizzati entro 20 chilometri dall'epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato a 2 chilometri da Ragalna, a 4 chilometri da Belpasso, a 5 chilometri da Santa Maria di Licodia e a 5 chilometri da Paternò. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all'epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l'evento sismico è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 18 chilometri a nord-ovest di Catania, a 20 chilometri ad ovest di Acireale, a 69 chilometri a nord-ovest di Siracusa e a 79 chilometri a nord di Ragusa. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse registrate in Italia.