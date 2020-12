Terremoto, sequenza sismica in corso in provincia di Reggio Calabria: i dati ufficiali INGV

Terremoto, sequenza sismica in corso in provincia di Reggio Calabria

Nel corso della giornata di oggi, sabato 19 dicembre 2020, la terra ha tremato in Calabria, con diverse scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. Il sisma più intenso si è verificato alle ore 11:57, di magnitudo 3.9 a Rocca Forte del Greco, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato a 8 chilometri da Roccaforte del Greco, a 9 chilometri da Samo, a 11 chilometri da San Luca e a 11 chilometri Sant’Agata del Bianco. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 27 chilometri ad est di Reggio Calabria, a 36 chilometri ad est di Messina e a 88 chilometri a nord-est di Acireale. Sempre a Roccaforte, esattamente alle ore 12:12, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. Nel corso della mattinata, inoltre, alle 12:00 e alle 12:08 si sono verificate altre due scosse di terremoto rispettivamente di magnitudo 2.3 e 2.1 a Samo, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 15 e 19 chilometri di profondità. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA

Terremoto, all’alba scossa M 2.8 in provincia di Reggio Calabria

Nel corso della mattinata di oggi, sabato 19 dicembre 2020, alle 06:37, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.8 in Calabria, esattamente a Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 8 chilometri da Roccaforte del Greco, a 10 chilometri da Samo, a 11 chilometri da San Luca e a 12 chilometri Sant’Agata del Bianco. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 27 chilometri ad est di Reggio Calabria, a 36 chilometri ad est di Messina e a 88 chilometri a nord-est di Acireale.

Terremoto, ieri sera scossa in provincia di Perugia

Nella mattinata di oggi, sabato 19 dicembre 2020, alle ore 11:18, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria, esattamente a Montefalco, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato a 0 chilometri da Montefalco, a 6 chilometri da Bevagna, a 8 chilometri da Trevi e a 8 chilometri da Foligno. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 8 chilometri a sud-ovest di Foligno, a 32 chilometri a sud-est di Perugia, a 37 chilometri a nord di Terni e a 70 chilometri a nord-est di Viterbo. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse registrata in Italia. TERREMOTO IN LOMBARDIA, INGV: MAGNITUDO PIÙ ELEVATA DEGLI ULTIMI 500 ANNI

