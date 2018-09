Terremoto Sicilia, 30 settembre 2018: M 3.3 in provincia di Enna | Dati INGV

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, nessuna forte scossa di terremoto registrata oggi domenica 30-09-2018. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sugli eventi sismici rilevati in Italia e all’estero.

Previsioni meteo 30 settembre, Al Nord: Al mattino sole su tutte le regioni, sia in pianura che in montanga e lungo le coste. Al pomeriggio ancora tempo generalmente asciutto con sole prevalente su coste e pianure, qualche nube in più sulle Alpi occidentali. In serata cieli sereni o parzialmente nuvolosi sui settori centro-orientali, deboli piogge su Piemonte e Valle d’ Aosta. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Nord Orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo generalmente stabile sia sulle coste che sulle zone interne con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio innocue nubi in transito sulle coste laziali, tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata condizioni di tempo stabile sia sul Tirreno che sull’Adriatico con ampie schiarite. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati Settentrionali. Marimossi o localmente molto mossi.