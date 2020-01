Terremoto superficiale intensamente avvertito nel Mediterraneo, nelle isole del Dodecanneso: i dati ufficiali

Terremoto, continuano le scosse nel Mediterraneo Molte le scosse di terremoto registrate nella giornata odierna nel mondo, soprattutto nell’estremo nord emisfero e in Medio Oriente, dove la terra è tornata a tremare violentemente tra Iran e Iraq. Non solo, anche il Mediterraneo è tornato a tremare, soprattutto in Grecia, zona che si sta muovendo ormai da settimane, con scosse nettamente avvertite dalla popolazione. Terremoto in Grecia nelle isole del Dodecanneso Torna a tremare il Mediterraneo sud-orientale con una scossa estremamente superficiale registrata nei pressi delle isole del Dodecanesso. Il sisma, è soltanto l’ultimo di una lunga serie che sta interessando tutto questo settore del Mediterraneo, dal basso Ionio fino alla Turchia. Nella serata odierna, alle 20.06, una scossa M 3.4 a soli 5 km di profondità, è stata intensamente avvertita in molte città delle isole del Dodecanneso. Dettagli epicentro scossa M 3.4 Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto ha colpito il Dodecanneso ed ha avuto una M 3.4 sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato a 12 km SE di Kardámaina, 92 km W di Ródos, 114 km SW di Muğla, 188 km S di İzmir. Molte le città della zona che hanno avvertito il sisma ma non sono segnalati danni di nessun tipo. Ricordiamo che si tratta di un’area estremamente sismica, nel frattempo continuano le scosse anche nella vicina Turchia.

Molte scosse tra Grecia e Turchia La zona in questione costituisce una delle più sismiche a livello europeo. Il sisma, M 3.4, è stato avvertito per ben oltre 80 km anche intensamente nelle zone prossime all’epicentro, a causa dell’esigua profondità. Nel frattempo sta continuando a muoversi anche la Turchia con scosse avvertita in particolare nella parte centrale del Paese ma anche lungo la costa occidentale.

Terremoto M 4.9 nelle isole Azzorre Come abbiamo riportato più volte nel corso degli ultimi giorni, una serie di scosse sta colpendo anche l’Arcipelago della Azzorre, soprattutto la parte occidentale. Il terremoto di oggi, M 4.9, è l’ultimo di una lunga serie che sta colpendo l’arcipelago nell’Atlantico, con scosse anche prossime al quinto grado. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma è stato localizzato a 495 km SW di Ribeira Grande e 733 km W di Ponta Delgada.