Terremoto, violenta scossa di magnitudo 5.7 in Iran: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. Dati ufficiali EMSC

Terremoto, forte scossa M 5.7 in Iran

Nella giornata di oggi, martedì 9 giugno 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone d’Europa e del mondo. In tal senso, esattamente alle 21:48 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 in Iran, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 69 chilometri ad ovest di Gerash (Iran, 25.400 abitanti) e a 216 chilometri a sud-est di Shiraz (Iran, 1.250 abitanti).

Terremoto, scossa nel distretto Costa Garganica

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, martedì 9 giugno 2020. In tal senso, alle ore 20:37, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel distretto Costa Garganica (Foggia), con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, il sisma è stato localizzato a 10 chilometri da Rodi Garganico, a 13 chilometri da Ischitella, a 16 chilometri da Vico del Gargano e a 17 chilometri da Peschici. Inoltre, l’evento sismico è stato localizzato a 43 chilometri a nord di Manfredonia, a 51 chilometri a nord-est di San Severo, a 65 chilometri a nord-est di Foggia e a 83 chilometri a nord di Cerignola.

Terremoto, scossa registrata in provincia di Trento

Nel corso della giornata di oggi, martedì 9 giugno 2020, inoltre, esattamente alle ore 16:54, si è verificato un sisma di magnitudo 2.2 a Rabbi, in provincia di Trento, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, il sisma è stato localizzato a 6 chilometri da Rabbi, a 11 chilometri da Peio, a 13 chilometri da Commezzadura e a 13 chilometri da Malè. Il lieve terremoto in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a chilometri ad ovest di Bolzano e a 47 chilometri a nord-ovest di Trento.