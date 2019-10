Fortissimo terremoto scuote la terra: ci sono morti, crolli e moltissimi feriti. FOTO di quanto accaduto nelle Filippine

Terremoto, fortissima scossa nelle Filippine Come precedentemente riportato, nella giornata di oggi, martedì 29 ottobre 2019, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata nel sud delle Filippine, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. La scossa ha avuto come epicentro l’isola di Mindanao, a sud di Manila ed ha provocato ingentissimi danni. Terremoto nelle Filippine: scuole e uffici evacuati Oltre ad aver provocato vittime e feriti, il sisma ha provocato anche ingenti danni strutturali e crolli di edifici soprattutto a Tulunan. Inoltre, come già riportato, una scuola sarebbe parzialmente crollata a Manila e numerose sono state le evacuazioni anche da altre strutture. Ancora in queste ore si stanno registrando ulteriori piccoli crolli a causa delle scosse che, seppur di magnitudo inferiore, insistono nell’area già duramente colpita. Si aggrava il bilancio: sei morti ed oltre cento feriti Come riportato da “scienzenotizie.it” si è aggravato il bilancio delle vittime. Il sisma, che è stato registrato nelle Filippine meridionali, con epicentro a 16,3 chilometri a sud-ovest della città di Davao, ha provocato anche vittime e feriti e al momento sono saliti a sei i morti ed oltre 100 i feriti. Non sono mancati momenti di panico nella popolazione e numerosissimi crolli e black-out, in particolare a General Santo, nella provincia di South Cotabato.

Nuova forte scossa poco fa Le scosse di terremoto stanno continuando anche in questi minuti, con magnitudo prossima al quinto grado. Poco fa infatti, come riportato dall’Emsc, alle 22.22, una scossa M 4.9 ha interessato ancora una volta la zona di Davao, ed è stata percepita per centinaia di km. Il sisma, con ipocentro a 15 km, è stato localizzato a 9 km W di Dolo e 62 km SW di Davao.

Numerosi terremoti nelle Filippine Purtroppo le Filippine, nel corso delle ultime settimane hanno dovuto fare i conti più volte con scosse di terremoto molto intense. Dopo il violento sisma che all’inizio del mese aveva colpito la medesima regione, provocando la morte di 5 persone, la terra è tornata a tremare quest’oggi, provocando purtroppo altre vittime.