Scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo: torna a muoversi la terra | Dati EMSC

Trema la terra in Grecia, sisma al largo della costa ionica: i dettagli del terremoto

Trema la terra all’altezza della Grecia: il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 al largo del Mar Ionio, alle ore 18.51 italiane, con ipocentro a 0 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 19 km da Lithakia, 28 km da Zakynthos, 111 km da Patra e 260 km da Atene. La scossa non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose in quanto l’epicentro si è verificato in mare e non nei pressi di centri abitati.

Terremoto, forte scossa M 5.0 nel Mediterraneo

Continuano le scosse di terremoto nel mondo e anche nella giornata odierna, venerdì 19 giugno 2020, molte sono state le scosse di terremoto che hanno continuato ad interessare diversi paesi nel mondo . In particolare, a muoversi è tutto il Pacifico con numerose scosse avvertite intensamente dalla popolazione, come accaduto anche questa mattina in Giappone e riportato in apposito editoriale. Il forte terremoto che ha colpito nel corso delle ultime ore il Giappone con magnitudo ben superiore al quinto grado ha scosso la terra per diverse centinaia di km. Serie di scosse continuano a registrarsi anche nel Mediterraneo e in particolare in Grecia, dove poco fa un altro forte sisma M 4.7 ha colpito Creta. Vediamo nel dettaglio la localizzazione del terremoto secondo quanto riportato dall’EMSC.

Forte scossa di terremoto in Giappone

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella giornata odierna in Giappone con magnitudo ben superiore al quinto grado. Il terremoto, è avvenuto nell’anello di fuoco, area del pianeta soggetta a forti sismi e caratterizzata anche da numerosi vulcani attivi. La scossa di terremoto M 5.2 si è verificata alle ore 2.26 di questa notte (orario italiano) ed ha avuto un ipocentro fissato a soli 10 km. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’EMSC ha avuto un epicentro localizzato a 64 km NE of Yonakuni, Japan / pop: 1,700, 165 km E of Yilan, Taiwan, Province of China / pop: 94,200, 186 km E of Taipei, Taiwan, Province of China / pop: 7,872,000. Non ci sono state notizie di danni ma la terra sta continuando a muoversi con notevole frequenza.