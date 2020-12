VIOLENTA scossa di terremoto di MAGNITUDO 6.4 al largo del Giappone: i dati ufficiali del sisma

Violenta scossa di terremoto M 6.4 al largo del Giappone

Nella giornata di ieri, domenica 20 dicembre 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone del mondo. In tal senso, alle 18:23 (ora locale), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.4 al largo del Giappone, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Su Honshū si trovano, oltre alla capitale Tokyo, alcune fra le città più grandi e importanti del paese come Hiroshima, Kawasaki, Kōbe, Kyoto, Nagoya, Nara, Osaka, Sendai e Yokohama. L'evento sismico è stato localizzato dall'European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 98 chilometri a nord-est di Hachinoehe (Giappone, 239.000 abitanti) e a 154 chilometri a nord-est di Aomori (Giappone, 298.000 abitanti).

Terremoto, intensa scossa in provincia di Fermo

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. In tal senso, esattamente alle ore 02:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nelle Marche, esattamente a Montegiorgio, in provincia di Fermo, con ipocentro a 29 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato a 2 chilometri da Montegiorgio, a 3 chilometri da Monte Vidon Corrado, a 3 chilometri da Belmonte Piceno e a 4 chilometri da Falerone. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 53 chilometri a nord di Teramo, a 56 chilometri a sud di Ancona, a 69 chilometri ad est di Foligno e a 84 chilometri a nord-ovest di Montesilvano.

Terremoto, scossa in provincia di Firenze

Nella mattinata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 05:33, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 in Toscana, esattamente a Scandicci, in provincia di Firenze, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall'epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 chilometri da Scandicci, a 5 chilometri da Firenze, a 7 chilometri da Sesto Fiorentino e a 7 chilometri da Lastra a Signa. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all'epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l'evento sismico è stato localizzato dall'INGV a 2 chilometri a nord-est di Scandicci, a 5 chilometri ad ovest di Firenze, a 15 chilometri a sud-est di Prato e a 29 chilometri a sud-est di Pistoia. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse registrata in Italia.

