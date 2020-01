Violenta scossa di terremoto fa tremare oltre 5 milioni di persone in Turchia: ci sono almeno 21 morti e oltre 500 feriti. Stanno proseguendo le scosse

Violenta scossa scuote la Turchia

La terra sta tremando senza sosta in diverse zone del Pianeta, ma nella serata di ieri, una violentissima scossa di terremoto M 6.8 ha fatto tremare tutta la Turchia, in particolare il settore sud-orientale dove ha provocato morte e distruzione. Le zone maggioratone colpite dal sisma sono quelle dell’Anatolia e purtroppo a distanza di ore il bilancio tende ad aggravarsi. A distanza di ore aumentano le notizie negative, nuovi ritrovamenti vengono fatti e i soccorsi non stanno smettendo di lavorare in zona. Ricordiamo che il settore sud-orientale del Paese è altamente sismico così come il vicino Medio Oriente, dove scosse oltre il sesto grado non sono rare.

Al momento sono 21 i morti, oltre 500 i feriti

Il forte terremoto, M 6.8, ed avvertito per diverse centinaia di km, secondo l’Emsc è stato seguito da almeno altre 50 scosse nettamente avvertite dalla popolazione. Come si legge su “ilfattoquotidiano.it”, il sisma – ha riferito la Protezione civile turca – ha colpito il distretto di Sivrice, nella provincia di Elazig provocando numerose vittime. Quindici persone sono morte nella provincia di Elazig e altre quattro nella vicina provincia di Malatya, ha precisato il ministro della sanità Fahrettin Koca. I feriti sarebbero oltre 500 e molti di questi hanno perso tutto nel giro di pochissimi secondi.

Numerose abitazioni distrutte

Il sisma, ricordiamo che ha avuto un ipocentro fissato a 15 km e un epicentro localizzato a 18 km N di Çüngüş, 34 km S di Elazığ, 218 km NE di Gaziantep. Il terremoto, ha provocato il crollo di diversi edifici e costretto gli abitanti a lasciare le loro abitazioni. Moltissime le persone che si sono riversate in strada al momento della violenta scossa e la terra sta continuando a tremare anche in queste ore. Il sisma principale è stato percepito anche in Siria, Libano e Iran.