Violenta scossa di terremoto M 6.5 colpisce il Giappone: diffusi i dati ufficiali del sisma

Terremoto, scossa M 6.5

Continua a muoversi la terra nel mondo, serie di scosse intensamente avvertite dalla popolazione soprattutto in zone piuttosto sismiche. Anche nelle ultime ore sono state molte le scosse di terremoto avvertite dalla popolazione nel mondo. La terra non sta smettendo di tremare in diverse zone ma nemmeno in India, dove alcune scosse si sono verificate in diverse zone del Paese e negli ultimi due anni circa 64 terremoti hanno colpito la zona di Delhi. Spostiamoci adesso nel Pacifico dove la terra sta tremando senza sosta e poco fa un violento terremoto M 6.5 ha colpito il Giappone. La scossa è stata avvertita in modo molto violento in particolare nel sud del Paese. Il sisma è stato avvertito nettamente dalla popolazione in diverse città ma al momento non ci sono notizie di danni. Di seguito la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’EMSC.

Fortissima scossa di terremoto M 6.5 in Giappone

Un forte terremoto è stato avvertito poco fa nel Pacifico, in Giappone, con una magnitudo di 6.5. Il terremoto è stato avvertito intensamente dalla popolazione e la terra ha tremato intensamente per ben oltre 500 km. Il sisma secondo quanto riportato dall’INGV ha avuto una magnitudo di 6.5 (6.7 secondo EMSC) e a tremare intensamente è stato soprattutto il sud del Giappone, dove la scossa è stata percepita violentissima dalla popolazione. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’EMSC ha avuto un ipocentro fissato a oltre 100 km e un epicentro localizzato a 133 km NW of Naze, Japan, 301 km N of Naha-shi, Japan, 563 km S of Fukuoka-shi, Japan / pop: 1,393,000. Al momento non vengono segnalati danni dopo la forte scossa avvenuta qualche minuto prima delle 18 (orario italiano). Torneremo sulla notizia qualora vi fossero aggiornamenti.

Molti i terremoti nel Pacifico

La terra sta continuando a tremare con forza in tutto l’anello di fuoco, dove scosse continuano a ripetersi senza alcuna interruzione. Nella giornata di oggi, una nuova forte scossa è stata avvertita in Giappone ma altre anche in diverse zone. E’ tutto il Pacifico a far registrare forti scosse, anche Indonesia e Filippine, con magnitudo spesso superiore al quinto grado. Non sta smettendo di tremare l’Anello di Fuoco che ricordiamo essere una zona ad elevata sismicità. Non vengono segnalati danni dopo la forti scosse che si sono avvertite in zona. Torniamo adesso nella nostra penisola e vediamo le ultime scosse che sono state registrate.