Violenta scossa di terremoto oltre il sesto grado avvertita in numerose città: trema intensamente Papua Nuova Guinea. Dati ufficiali del sisma

Violento terremoto oltre il sesto grado nel Pacifico

Come abbiamo riportato questa mattina, sono tante le scosse di terremoto avvertite dalla popolazione in diversi paesi nel corso delle ultime ore. Alcune scosse sono state registrate anche nella nostra Italia, come riportato in apposito editoriale. Questa mattina, nuove scosse di terremoto sono state registrate ancora una volta in Sicilia, avvertite intensamente dalla popolazione. Spostiamoci adesso all’estero, sono tantissime le scosse che continuano a registrarsi soprattutto nel Pacifico, dove nelle scorse ore un sisma M 6.3 ha interessato la Papua Nuova Guinea. Scossa avvertita intensamente per oltre 500 km e che ha ha fatto tremare intensamente decine di migliaia di persone. Non solo Pacifico, poco fa un’altra scossa di terremoto è stata registrata in India, M 4.8 ed avvertita nettamente in zona densamente popolata. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del sisma M 6.3 avvenuto nel Pacifico, secondo quanto riportato dall’EMSC.

Scossa di terremoto M 6.3, dettagli epicentro: dati EMSC

Come detto, nelle scorse ore, un violento terremoto M 6.3 è stato avvertito nettamente dalla popolazione e ha fatto tremare la terra per diverse centinaia di km. La scossa si è verificata alle ore 13.53 (locali) ed è stata avvertita in un raggio ben superiore ai 500 km. Il violento sisma è avvenuto nel Pacifico, Papua Nuova Guinea, ed ha scosso numerose città e più stati. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il terremoto ha avuto una M 6.3 e un ipocentro fissato a 88 km di profondità. L’epicentro invece è stato localizzato a 178 km W of Panguna, Papua New Guinea / pop: 3,000, 338 km SE of Kokopo, Papua New Guinea / pop: 26,300, 716 km NW of Honiara, Solomon Islands / pop: 56,300. Come detto il terremoto è stato avvertito in più stati e in maniera molto intensa nelle isole del Pacifico e non solo in Papua Nuova Guinea. Al momento non ci sono notizie di danni anche se non sono del tutto esclusi nelle zone prossime all’epicentro. Torneremo sulla notizia qualora avessimo ulteriori informazioni o aggiornamenti a riguardo.

Forte sisma M 5.5 ieri in Messico

La terra si sta muovendo intensamente in tutto il Pacifico e soprattutto in tutto l’anello di fuoco, dove numerose sono le scosse che continuano a registrarsi. Un forte sisma M 5.5 si è verificato ieri in Messico, avvertito nettamente dalla popolazione. Il terremoto, M 5.5, ha avuto un epicentro localizzato a 105 km SW of Puerto Madero, Mexico / pop: 9,700, 128 km W of Champerico, Guatemala / pop: 7,800, 160 km W of Retalhuleu, Guatemala / pop: 36,700, 284 km W of Guatemala City, Guatemala / pop: 995,000. Il terremoto è stato avvertito in tantissime città ed ha fatto tremare milioni di persone. Come detto il sisma è stato avvertito in più stati ed avvertito non solo in Messico ma anche in Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Numerose le segnalazioni di avvertimento della forte scossa ma anche in questo caso non ci sono danni.