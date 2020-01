Violento terremoto avvertito in numerose città: ci sono crolli e danni ingenti. La terra sta tremando senza interruzione, proseguono le scosse a Porto Rico

Intense scosse che proseguono senza sosta

Tante le scosse di terremoto registrate nella giornata odierna nel mondo, soprattutto nel Pacifico, anche piuttosto intense e superiori al quinto grado, come avvenuto ad esempio in Messico. Nel pomeriggio odierno, una forte scossa di terremoto, M 4.8, è stata segnalata anche in Turchia, non distante da Istanbul e nettamente avvertita dalla popolazione. Inoltre, questa mattina, è tornato a tremare violentemente Porto Rico, con una scossa M 6.0 nettamente avvertita dalla popolazione e che purtroppo ha determinato alcuni danni.

Forte terremoto M 6.0 seguito da numerose altre scosse

Il sisma principale e più intenso si è verificato questa mattina alle 8.54 (locali), 13.54 italiane, ed ha avuto una magnitudo di 6.0. Lo US Geological Survey ha affermato che il sisma ha colpito 8 miglia a sud di Indios. Purtroppo a questa scossa sono seguite moltissime altre scosse nettamente avvertite dalla popolazione e la terra sta continuando a tremare anche in queste ore. Il sisma ha fatto tremare moltissime città e secondo l’Emsc il terremoto è stato localizzato a 21 km S di Maria Antonia, 75 km SE di Aguada, 106 km SW di San Juan.

Serie di scosse a Porto Rico, ci sono danni

Come riporta “inews24.it”, la scossa ha aggravato una situazione già difficile, si registrano dei danni. L’autorità per l’energia elettrica di Puerto Rico ha dichiarato che sono state segnalate interruzioni in gran parte del settore meridionale. Inoltre, Bárbara Cruz, un procuratore che si trovava nella città costiera meridionale di Ponce ha affermato che diversi calcinacci sono caduti da alcune abitazioni e altri edifici già lesionati hanno continuato a sgretolarsi. Al momento non si registrano vittime o feriti dopo queste nuove scosse ma sale il timore di altri forti sismi e di ulteriori crolli o cedimenti.