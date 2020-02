Violento terremoto avvertito da oltre un milione di persone a Taiwan: dati ufficiali del sisma

Terremoto violento avvertito dalla popolazione Forti scosse questa mattina si sono registrate non solo nel Pacifico ma anche in Cina e poco fa a Taiwan, con due forti sismi ben superiori al quinto grado avvertiti intensamente dalla popolazione. Un’altra zona che sta continuando a tremare è quella del Mediterraneo orientale, con scosse nettamente avvertite, in particolare tra Creta e isole del Dodecanneso. Violento terremoto a Taiwan Una fortissima scossa di terremoto, M 5.7, ha colpito Taiwan alle ore 12 (italiane). Il terremoto M 5.7 è risultato particolarmente violento ed è stato avvertito da oltre un milione di persone. A tremare intensamente è stata Taiwan ma anche parte delle Filippine e l’estremità orientale della Cina, tutte zone altamente sismiche. Scossa M 5.7, dettagli epicentro La forte scossa di terremoto ben oltre il quinto grado, è stata avvertita per diverse centinaia di km e ha fatto tremare più Stati. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 17 km S di Hualian, 97 km E di Taichung. Il terremoto ha avuto un ipocentro superficiale e fissato a 7-8 km. Il sisma è stato seguito poi da un’altra scossa piuttosto intensa, con M 5.2.

Altra scossa M 5.2 poco dopo Quest’altra scossa si è verificata alle ore 12.05 e ha interessato le stesse zone. Epicentro localizzato quindi a 19 km sud di Hualian, Taiwan, Province of China, 103 km est di Taichung, Taiwan, Province of China. Ipocentro dell’evento sismico fissato invece a 12 km. Diverse sono state le segnalazioni dei due sismi, alcune riportate anche dal sito Emsc. Al momento non si segnalano danni.

Forte terremoto in Cina, M 5.1 Questa mattina, una forte scossa M 5.1 ha interessato anche la Cina sud-occidentale. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma si è verificato alle 4.32 di questa notte (orario italiano) ed ha avuto un ipocentro di circa 50 km. L’epicentro è stato localizzato a 108 km SE di Karakol, 253 km SE di Almaty. Sono moltissime le città della Cina sud-occidentale che hanno tremato, insieme a quelle del Kazakistan e Kirghizistan.