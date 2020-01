Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.5 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato a Porto Rico

Serie di violente scosse stanno colpendo Porto Rico Serie di scosse continuano nel Pacifico e in particolare in Indonesia, come abbiamo visto in apposito editoriale. Nelle ultime 48 ore però, numerose scosse di terremoto sono state segnalate anche a Porto Rico, la più forte di M 5.7 avvertita nella giornata di ieri e di M 6.6 invece qualche ora fa. Alla scossa principale sono seguite molte altre scosse anche superiori al quinto grado e avvertite in moltissime città. Porto Rico è un’isola caraibica situata nell’oceano Atlantico, vediamo adesso nel dettaglio l’epicentro di questa altra scossa. Fortissimo terremoto M 6.5 Davvero tante, uno sciame interminabile sta colpendo in queste ore Porto Rico, con scosse violente e percettibili sin oltre 400-500 km dall’epicentro. Al momento, la più forte si è avuta questa mattina, alle ore 9.24 (italiane) con M 6.6, ed ha provocato momenti di panico nella popolazione, con gente in strada. Numerose le persone che subito si sono riversate fuori dagli edifici. A questa scossa, hanno seguito almeno altri 5 sismi nettamente avvertiti, due di questi ben superiori al quinto grado, uno M 5.3 e l’altro M 5.1. Si temono danni a Porto Rico Come riportato da “ilsecoloxix.it”, l’epicentro del sisma è stato localizzato nelle vicinanze di Tallaboa, con ipocentro ad una profondità di 10 chilometri. Secondo lo Tsunami Warning Center non c’è pericolo di onde anomale e al momento non si hanno notizie di vittime o danni provocati della scossa. Questi però risultano altamente probabili poiché anche nella giornata di ieri si sono avuti crolli e diversi danni a seguito di un sisma più debole e di M 5.7.

Localizzazione del terremoto Il terremoto è stato avvertito non solo a Porto Rico ma anche in Venezuela, Cuba, Repubblica Dominicana, Colombia e diverse isole nelle vicinanze di Porto Rico. Secondo l’Emsc, il sisma piuttosto violento e con M 6.6, ha avuto un ipocentro fissato a 10 km e un epicentro localizzato a 14 km S di Indio e 98 km SW di San Juan. Come detto, le notizie risultano ancora non chiare e torneremo sulla vicenda qualora ci fossero importanti aggiornamenti.

