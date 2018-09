Terremoto Indonesia, forte paura tra la popolazione e allerta tsunami

Violento terremoto M 7.3 in Indonesia, diramata allerta tsunami – Fortissimo terremoto in Indonesia alle 18.02 locali, le 12.02 in Italia. Il sisma rilevato è stato di magnitudo 7.3 sull’isola Sulawesi, nella parte settentrionale. La profondità rilevata è stata di venti chilometri. Paura e allarme tra la popolazione per un evento traumatico. Non sono stati ancora segnalati danni a persone o cose. Sarebbe stata diramata allerta tsunami. Poche ore fa era stata già registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter. Secondo le prime informazioni, nonostante l’elevata magnitudo, non si sarebbero verificati danni a persone o a cose. Le autorità non hanno lanciato l’allarme tsunami. In seguito alla prima scossa ne sono seguite due di assestamento di magnitudo 5.4 e 4.9.