Nel pomeriggio di ieri i temporali hanno interessato molti settori italiani ma in particolare il senese dove si sono verificati importanti allagamenti.

Allagamenti in Toscana: forte temporale nella località di San Polo in Chianti – 9 Maggio 2018 – La giornata di ieri ha visto molti temporali pomeridiani un pò su tutta Italia, dalla Puglia alla Toscana e fino in Lombardia. Temporali anche di forte intensità e locali grandinate con inevitabili allagamenti come nella foto accanto che ci proviene da San Polo in Chianti, Toscana. Nella giornata di ieri infatti le condizioni atmosferiche risultavano ideali per lo sviluppo di nubi convettive fin dalla tarda mattinata e primo pomeriggio con iniziale sviluppo dei temporali sulla dorsale appenninica e in graduale spostamento verso i settori tirrenici. Sulla zona sono caduti fino a 80 millimetri di pioggia in pochissime ore, inevitabili conseguenze con allagamenti diffusi, fortunatamente non si segnalano vittime con le autorità locali impegnate per ripristinare la circolazione stradale, la situazione è tornata alla normalità con il temporale in esaurimento poi in serata e nottata. Attenzione che nella giornata odierna piogge e locali temporali potranno verificarsi ancora sulla Toscana come in altre regioni d’ Italia, soprattutto sui settori centrali. […]