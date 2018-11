Alluvione a Cipro: Mediterraneo interessato da fenomeni intensi

Piogge e temporali intensi nelle ultime 48 ore tra Grecia e Turchia

Alluvione a Cipro: maltempo in gran parte del Mediterraneo sud-orientale

Negli ultimi giorni, piogge intense e temporali hanno interessato gran parte del Mediterraneo, in modo particolare quello meridionale e sud-orientale. Piogge torrenziali hanno colpito con forza anche la Grecia e la Turchia, causato un'alluvione a Cipro, precisamente a Larnikos, inondando tutta la cittadina e lasciando in difficoltà molte famiglie. Molti sono stati i black-out e gli allagamenti sull'isola e la situazione stenta a migliorare in maniera definitiva.

Molti interventi sull’Isola

La situazione di maltempo non è infrequente in questo periodo dell’anno, quando si scontrano masse d’aria di origine diversa su mari ancora generalmente più caldi del normale. Anche in questo caso, la precipitazione ha assunto, anche in quest’area del Mediterraneo, eccezionale intensità e in poco tempo sono caduti millimetri di pioggia che generalmente cadono nell’arco di mesi. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco in molte zone di Cipro, per liberare strade e sotto passi completamente allagati.