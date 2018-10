Alluvione al sud: Calabria la regione più colpita. Vittime, evacuati strade che non esistono più

Alluvione al sud: Calabria la regione più colpita. Vittime, evacuati e strade che non esistono più. La situazione

Alluvione al sud: Calabria la regione più colpita. Vittime, evacuati e strade che non esistono più – Quello che ha preso vita nel Mediterraneo è un vasto ciclone extra-tropicale attorno al quale i venti ruotano in senso anti-orario. Il sud Italia la zona maggiormente coinvolta dal maltempo, alluvione in Calabria e Sicilia. Un temporale auto-rigenerante si trova ancora questa mattina davanti l’alta Calabria ed è stazionato per tutta la giornata di ieri ancora più a sud, scaricando sin oltre 250 mm di pioggia. Addirittura tra ieri e oggi, tra crotonese e catanzarese si sono raggiunti i 500 mm di pioggia. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, sono servite ore per liberare strade coperte dal ghiaccio e sotto passi completamente allagati. Si contano purtroppo 2 vittime in Calabria e oltre 150 persone in una contrada collinare a sud di Crotone, sono state fatte evacuare per il rischio che un vicino bacino artificiale esondasse. La situazione resta davvero difficile. […]