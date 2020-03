Almanacco ed estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, 17 marzo 2020: numeri vincenti, Santo del Giorno e previsioni meteo

Ecco quale santo si festeggia oggi, i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto e le previsioni meteo di oggi, martedì 17 marzo 2020

Diamo uno sguardo all‘Almanacco e, in seconda pagina, potrete leggere le estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi, martedì 17 marzo 2020. Ma prima di tutto, diamo un’occhiata alle previsioni meteo per la giornata odierna, su tutta la penisola. Al Nord al mattino previsto un tempo stabile su tutte le regioni mentre nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord-Est. In serata prevarrà il sereno ovunque, con temperature minime e massime che saranno in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi. Al Centro si attende qualche addensamento sulla Toscana ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Un po’ di nuvolosità potrebbe registrarsi nel pomeriggio su Toscana e Marche, mentre in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco. Temperature in aumento, mari calmi. Al Sud e sulle Isole il cielo sarà nuvoloso sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna, ampie schiarite altrove con tempo asciutto. Nel pomeriggio ancora locali piogge su Sardegna e Sicilia, stabile altrove con sole prevalente. In serata piogge sparse su Sicilia occidentale e Sardegna orientale, schiarite altrove. Temperature stabili, mari poco mossi.

Il Santo del giorno

Il Santo di oggi è San Patrizio, patrono dell’Irlanda, vescovo e missionario. Nacque nel 385 nella Britannia romana. Si narra che venne rapito dai pirati quando aveva solo 16 anni e venne condotto in regime di schiavitù in Irlanda dove rimase prigioniero per molti anni. Dopo tre tentativi, riuscì ad evadere per fare ritorno in patria. Diverrà poi diacono e successivamente prete. Tornò in Irlanda nel 432 come missionario dove fece per lungo tempo opera di apostolato vivendo sempre scortato per l’ambiente palesemente ostile ai cristiani. Mori nel 461 all’età di 75 anni. Fra i santi che si festeggiano oggi anche Sant’Agricola di Chalon sur Saone e Santa Gertrude di Nivelles.

