Analisi modelli GFS 00Z: vivremo una fase meteo dai tratti tipicamente invernali anche in Italia con le temperature sotto la media del periodo anche di 10°c.

Analisi modelli GFS 00Z: periodo freddo in Europa e in Italia con le correnti nord-orientali prevalenti – 20 Marzo 2018 – Sull’ Italia stanno arrivando le correnti più fredde da quadranti nord-orientali le quali determineranno un sensibile calo delle temperature specialmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Dalle correnti atlantiche più miti si passa pertanto a quelle fredde dalla Russia. Oltre a questo un minimo di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo occidentale è in avvicinamento all’ Italia. Un nuovo impulso perturbato è atteso nelle prossime ore sull’ Italia centro-meridionale con piogge in arrivo, locali temporali, ma soprattutto neve in Appennino anche abbondante e a quote piuttosto basse durante la nottata odierna e la mattinata di domani, Mercoledì 21 Marzo. Saranno soprattutto l’ Emilia Romagna, le Marche, l’ Umbria e l’ Abruzzo a risentirne del freddo e della neve con possibili fiocchi fin lungo la costa sull’ anconetano.