Analisi modelli GFS 00Z: rimonta l’ Anticiclone delle Azzorre sull’ Italia in seguito al peggioramento delle ultime ore

Evoluzione meteo nel medio termine abbastanza certa con il ritorno dell Anticiclone delle Azzorre sull’ Italia. Nel lungo termine invece la tendenza meteo descritta nella pagina precedente sembra ancora abbastanza incerta, seguite pertanto i prossimi aggiornamenti per capire se l’ inverno farà sul serio sull’ Italia con freddo e neve non solo in montagna ma ora anche in pianura.