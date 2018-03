Temperature stagionali in media o superiori in alcune regioni di qualche decimo di grado, precipitazioni abbondati anche sulle regioni settentrionali.

Analisi stagione invernale 2017-2018: dopo molti anni si ritorna nelle medie di riferimento – 28 Marzo 2018 – La stagione invernale è da pochi giorni conclusa e possiamo tirare le somme climatiche in relazione alle precedenti stagioni e alle medie di riferimento degli ultimi 30 anni del XX secolo. Analizzando le temperature medie giornaliere sull’ intero territorio nazionale del mese di Dicembre di Gennaio e di Febbraio troviamo un valore pari a +0,29°c rispetto la media (1970-2000). Lieve anomalia positiva specie sul nord-est, Lazio, Campania e Sardegna. Per lo più in media o leggermente al di sotto le temperature in Sicilia, Alpi e regioni di nord-ovest. Ricordiamo che nell’ inverno 2007 l’ anomalia delle temperature è risultata pari a +2,2°c, anomalie positive poco inferiori poi negli anni successivi. Analizzando invece le precipitazioni notiamo una distribuzione nazionale non omogenea. Tuttavia il valore medio pluviometrico nazionale risulta sopra la media nei media del 16%. Le precipitazioni più intense si sono registrate senza dubbio sulle Alpi centro-occidentali dove solo nel mese di Gennaio sono cadute nevicate record.

[…]

