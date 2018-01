Auguri di buon anno nuovo dal Centro Meteo Italiano, il nostro 2017 ricco di eventi. Alla nostra fedelissima utenza un semplice grazie per averci sempre seguito in modo assiduo

Auguri di buon anno nuovo dal Centro Meteo Italiano, il nostro 2017 ricco di eventi – Tutto lo Staff del Centro Meteo Italiano augura alla propria fedelissima utenza uno splendido anno nuovo, da passare in compagnia con il nostro portale che non la deluderà nemmeno il giorno di Capodanno con tutte le informazioni che regolarmente forniamo attraverso focus, editoriali e approfondimenti inerenti in primis alla meteorologia, ma anche alla scienza, natura e terremoti. Si è appena chiuso un 2017 ricco di emozioni, eventi e particolari condizioni climatiche che ci hanno portato a raccontarvi ora dopo ora l’evolversi della situazione. A partire da Gennaio con i forti eventi sismici che hanno colpito i settori a confine tra Lazio e Abruzzo, tra le province di Rieti e L’Aquila fino ad arrivare, nello stesso mese, alla tragica frana abbattutasi sull’hotel Rigopiano e le nevicate e al freddo record registrate al Centro Italia. L’anno è poi proseguito con situazioni bariche particolari per il nostro Paese, ma anche molta siccità il cui apice è stato raggiunto tra i mesi di maggio e giugno, quando quasi tutte le regioni registravano e registrano ancora adesso un deficit pluviometrico non indifferente, come ad esempio nella regione Lazio. Vi abbiamo raccontato nel dettaglio il caldo record che ha colpito l’Italia nelle prime due settimane del mese di Agosto, delineando con cura le aree più colpite. Dopo l’Autunno, in gran parte condizionato da una situazione climatica siccitosa e analoga ai mesi precedenti, siamo entrati in una fase meteorologica più dinamica e soprattutto caratterizzata a Dicembre da nevicate diffuse al Centro-Nord, che localmente si sono spinte anche al piano su alcune regioni.