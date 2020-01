Bassa marea ECCEZIONALE a VENEZIA, AMBULANZE e VIGILI DEL FUOCO rimangono ARENATI nei canali, tutti i dettagli

Anticiclone prolungato sulla nostra Penisola

Questo Gennaio sta trascorrendo prevalentemente all’insegna dell’Anticiclone azzorriano che estendendosi dalle Isole delle Azzorre arriva ad avvolgere la nostra Penisola e gran parte del vecchio continente. Ciò apporta da svariati giorni a questa parte ormai condizioni meteo generalmente stabili sullo stivale, con tempo asciutto e cieli che risultano soleggiati o poco nuvolosi salvo rare eccezioni. Schiarite anche sulla Liguria, ieri coinvolta da un rapido passaggio instabile di matrice atlantica.

Nebbie sulla Pianura Padana e inquinanti alle stelle

La persistenza dell’Anticiclone azzorriano sulla nostra Penisola genera un ristagno d’aria e quindi condizioni favorevoli alla formazione di foschie dense e nebbie sulle aree più esposte a tale fenomenologia, come le vallate e la Pianura Padana. Le nebbie però, oltre a ridurre molto la visibilità causando qualche disagio anche alla viabilità, peggiorano notevolmente la qualità dell’aria. I PM10 (le polveri sottili) sono infatti previsti varcare la soglia di salute superando i 50 milligrammi al metro cubo.

Bassa marea eccezionale a Venezia

La persistenza e la longevità di questo promontorio anticiclonico che si estende dunque non solo sulla nostra Penisola ma sulla maggior parte dell’Europa centro-occidentale sta apportando una striscia di giorni consecutivi senza pioggia e senza neve sullo stivale non indifferente, sicuramente non tipico della stagione invernale. Inoltre, a Venezia, dopo una fase di alta marea eccezionale, si commenta ora una bassa marea altrettanto eccezionale, come vedremo nel prossimo paragrafo.