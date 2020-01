Blocco auto Milano oggi, mercoledì 29 gennaio 2020: orari stop traffico e veicoli che non possono circolare | Meteo

Meteo Milano mercoledì 29 gennaio 2020

Su Milano sole prevalente oggi, senza particolari mutamenti, fenomeni precipitativi assenti. Le temperature della giornata, senza variazioni rispetto a ieri, sono previste tra 2.6 e 10.7 gradi centigradi. I venti proverranno da ovest risulteranno compresi tra 4 e 14 km/h

Blocco auto Milano mercoledì 29 gennaio 2020: tutte le info sullo stop

Nuovo blocco auto a Milano: nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, ancora stop e limitazioni al traffico delle automobili nella città meneghina a causa dell’ennesimo superamento della soglia di Pm10. A riportarlo è la Regione Lombardia con un comunicato sul suo sito ufficiale. Dalle ore 8.30 alle 18.30 non potranno circolare in città tutti i veicoli diesel fino a Euro 4 (8.30-12.30 per i veicoli commerciali). Le province interessate dal blocco sono Milano, Monza, Pavia, Bergamo, Como, Varese, Lodi, Cremona e Mantova. Previsti dunque nuovi disagi per gli automobilisti e non solo.

Gli altri provvedimenti anti inquinamento

La Regione Lombardia ha anche comunicato che è in vigore l’obbligo di spegnere i motori in caso di semaforo rosso, la riduzione di un grado delle temperature in casa, il divieto di spandere liquami zootecnici nei campi agricoli e il divieto di accendere fuochi all’aperto di qualunque tipo.

I comuni milanesi in cui è in vigore il blocco

Ecco i comuni del milanese in cui è attivo il blocco auto (con tutti gli altri provvedimenti anti inquinamento), riportati da MilanoToday.it: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.