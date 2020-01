Blocco auto Roma domenica 19 gennaio 2020: info, orari stop traffico e quali veicoli non possono circolare | Come verificare che Euro è la tua macchina

METEO ROMA 19 GENNAIO 2020

Su Roma sole prevalente durante la giornata di domenica 19 gennaio 2020, con tendenza a maggiori addensamenti nuvolosi. Non si attendono precipitazioni di alcun tipo. Le temperature della giornata, stazionarie, sono comprese tra 2.2 e 12.6 gradi centigradi. I venti soffieranno da W e si attesteranno tra 2 e 10 km/h.

Blocco auto Roma domenica 19 gennaio 2020: i dettagli

Prosegue il blocco auto a Roma: lo stop alla circolazione dei veicoli diesel (e non solo) del 16 e del 17/01 è stato confermato anche per il 19 gennaio 2020, la prima domenica ecologica del nuovo anno. In quella data, come riportato dalla nota ufficiale del Comune di Roma, nessun veicolo a motore potrà circolare nella fascia verde Ztl dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30. Tutte le info sul sito Comune.Roma.it.

Le eccezioni

Ecco i veicoli che però potranno circolare liberamente anche domenica 19 gennaio 2020: veicoli a trazione elettrica e ibridi; veicoli alimentati a metano, a Gpl e veicoli bi-fuel (benzina/Gpl o metano), auto benzina Euro 6; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi; motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi.

L’aumento dello smog nonostante il blocco ai veicoli diesel

In questi giorni è però vivissima la polemica sull’effettiva utilità di bloccare i veicoli diesel (e non anche quelli a benzina) al fine di ridurre l’inquinamento nell’aria: anche perché, secondo gli ultimi report di Arpa Lazio, su 13 centraline ben 11 sono risultate ancora sopra il limite dei 50 microgrammi al metro cubo, 2 in più rispetto ai valori di mercoledì. E tutto ciò nonostante lo stop alla circolazione dei veicoli ritenuti più inquinanti dalle amministrazioni. E l’assenza di piogge dei prossimi giorni non aiuta a migliore la situazione…