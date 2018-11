Branco di lupi ad Asiago filmato dopo la forte ondata di maltempo

Branco di lupi scende in Paese dopo le intemperie degli ultimi giorni

Tempesta di neve, pioggia e vento: lupi scendono in paese

La forte ondata di maltempo che ha interessato e continua ancora ad insistere alcune zone della penisola, ha provocato vittime, frane, smottamenti, esondazioni e disagi, legati al forte vento e alle mareggiate. Nelle Alpi e Prealpi venete si è verificato un vero e proprio sterminio di alberi, danneggiati da un vento sferzante che ha superato i 100 km/h. A causa anche dell’abbassamento delle temperature nella zona dell’Altopiano di Asiago, dopo la tempesta di pioggia e vento, è stato avvistato un branco di undici lupi che vagava sull’altopiano e che si è avvicinato pericolosamente al centro abitato.

Molti disagi al nord-est

Dopo la tempesta che ha causato grossi danni nel Nordest, resta da fare ancora adesso la conta dei danni e se nelle altre zone del paese, soprattutto a sud del Po, è tornato il sole, al nord-ovest ma anche su Alpi e prealpi orientali resta una situazione instabile almeno fino alla giornata di sabato con altre occasioni per piogge e locali temporali. Disagi non solo in montagna ma anche in pianura dove forti grandinate e piogge torrenziali hanno determinato non pochi problemi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma un po’ in tutto il nord.

Disagi in tutta la penisola

Anche se in molte zone, specie del centro-sud adesso splende il sole e il clima è ben altro che autunnale, si fa la conta dei danni un po’ su tutte le regioni anche al centro e al meridione. Dalla Toscana devastata dalle mareggiate, al Lazio, alla Campania, Puglia, Calabria e fino ad arrivare sulle isole, dove solo nella Sicilia sono state 12 le vittime per il maltempo.