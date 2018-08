Continua l’intensa ondata di caldo in Italia, con temperature nel prossimo weekend ancora fino a +37/38°C specie al Centro Nord.

CALDO: in Italia ancora temperature elevate con punte fino a +37/38°C – 03 agosto 2018 – L’estate sta facendo sentire sempre più la sua voce negli ultimi giorni, con il finale di luglio, così come l’inizio di agosto, che hanno visto l’anticiclone africano allungare la sua mano sull’Italia e su tutta l’Europa centro occidentale. Il caldo è dunque tornato ad essere protagonista accompagnato pure dall’afa, che ha fatto percepire temperature anche più alte di quelle reali. Nei prossimi giorni la situazione non è destinata a cambiare soprattutto al Centro Nord: se infatti in quota si assisterà ad una leggera flessione dei valori termici, al suolo le temperature continueranno a rimanere elevate, con il caldo che porterà le colonnine di mercurio a salire ancora fino a +37/38°C soprattutto sulle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna, così come in Emilia Romagna. Caldo anche sul resto della Pianura Padana, con temperature attono a +35/36°C. Farà invece più fresco al Sud Italia, interessato nelle prossime ore e poi nel weekend da temporali localmente intensi: correnti nord orientali faranno in modo che le temperature massime non salgano oltre i +32/33°C. Attenzione anche alle temperature minime: di notte farà caldo, con valori localmente superiori ai +25°C. […]