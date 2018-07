Temperature in ulteriore aumento e clima molto caldo in tutta Italia, specie sulle regioni tirreniche e in pianura Padana.

CALDO ITALIA: temperature in ulteriore aumento nelle prossime ore e picchi di 38-39°c – 30 Luglio 2018 – L’ ondata di caldo da poco iniziata sull’ Italia durerà per diversi giorni e risulterà piuttosto intensa sulla pianura Padana dove raggiungeremo temperature massime di 35-38°c, sulle regioni centrali di Toscana, Umbria e Lazio con la capitale in pole position e picchi fino a 38-39°c, sulla Sicilia e sulla Sardegna dove arriveremo anche a 39-40°c sui settori interni insulari. Si tratterà molto probabilmente dell’ ondata di caldo più intensa di tutta la stagione estiva 2018, d’altronde siamo nel periodo dell’ anno mediamente più caldo in Italia. IL tutto viene generato da una decisa e robusta rimonta dell’ Anticiclone nord-africano attraverso il bacino del Mediterraneo occidentale, penisola iberica, Francia, Italia e Germania. […]