Calendario saldi estivi 2019, quando iniziano e quando finiscono regione per regione / I consigli del Codacons per evitare truffe

Previsioni meteo Italia prossimi giorni

L’anticiclone africano sta dando segni di cedimento sull’Europa. Correnti più fresche e instabili affluiscono in quota anche sull’Italia. Sulle regioni settentrionali sono attesi acquazzoni e temporali pomeridiani, con fenomeni localmente anche di forte intensità. L’Anticiclone delle Azzorre in Atlantico ha valori di pressione al livello del mare fino a 1025 hPa. Alle alte latitudini è presente una circolazione depressionaria con valori al suolo fino a 995 hPa posizionata tra Finlandia e Russia.

Saldi estivi 2019, sconti già al via in Campania, Sicilia e Liguria

I Saldi estivi 2019 hanno aperto i battenti in Campania nella giornata di sabato 29 giugno. Lunedì è stata la volta della Sicilia e della Liguria mentre martedì i saldi sono arrivati anche in Basilicata. Da sabato 6 luglio sarà la vota di tutte le altre Regioni italiane, come riporta Corriere.it. L’Ufficio Studi di Confcommercio, ha stimato che la spesa media delle famiglie sarà di circa 230 euro nel corso di questi saldi estivi. Si stima anche che saranno 15,6 milioni le famiglie che usufruiranno degli sconti.

Saldi, l’inizio è stato anticipato a causa del maltempo

Secondo il Codacons il maltempo è stata la causa per cui i saldi di primavera non hanno avuto il successo atteso. Qualche Regione, proprip per questa ragione, ha deciso di anticipare le date ufficiali di inizio delle svendite proprio per cercare di pareggiare i conti. Nella pagina seguente sarà disponibile tutto il calendario con le date ufficiali dei saldi estivi 2019.