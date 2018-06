Clima caldo e piovoso in Italia nel mese di Maggio 2018 secondo le analisi del Cnr.

Clima MAGGIO 2018: piogge oltre la media specie al centro-sud e temperature miti – 7 Giugno 2018 – Secondo i dati pubblicati dal CNR e riferiti alle medie climatiche 1971-2000, il mese di maggio 2018 è risultato più caldo della media con le temperature superiori di +1,76°C. Nulla a che vedere tuttavia con il mese di Aprile che ha chiuso con un’ anomalia termica positiva in Italia addirittura di +3.5°C. Le temperature minime hanno apportato il maggior contributo all’ anomalia positiva nel mese di maggio le quali hanno segnato un +2,11°C, piazzandosi al 4° posto tre le più calde di sempre per il mese di Maggio. Un’ anomalia di temperatura più marcata tuttavia sulle regioni nord-orientali della penisola, sulle Marche, Abruzzo, Lazio e Puglia, più in media invece sulla Sicilia, Sardegna e Piemonte.[…]