Comunicato della Protezione Civile appena diffuso. Allerta meteo arancione per diverse regioni. – Maltempo intenso in queste ore sui settori tirrenici centrali con iogge e temporali, molto intensi tra Toscana e Lazio con accumuli piovosi significativi. Nelle prossime ore maltempo in spostamento verso est e verso sud, domani infatti sarà proprio il meridione una delle zone più colpite. La Protezione Civile ha appena emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal mattino di domani, venerdì 12 gennaio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sull’Abruzzo, specialmente sui settori costieri, e su Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per le prossime ore, allerta arancione sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, e allerta gialla su Toscana centro-meridionale, Lazio, Umbria, Molise, Calabria nord-occidentale e sui bacini della Sicilia occidentale.[…]