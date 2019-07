Dieta, i consigli per perdere peso velocemente su pancia e stomaco

Nel bel mezzo dell’estate in molti cercano metodi per dimagrire: il più facile, ovviamente, è ricorrere ad una dieta, soprattutto per perdere peso sulla pancia. Come tornare in forma? Proviamo a scoprirlo con i consigli disponibili su Tpi.it.

Dieta, meglio evitare il fai da te

Tra i consigli principali c’è, ovviamente, quello di evitare la dieta fai da te: meglio affidarsi sempre ad un esperto in materia. Non è raro, infatti, affidandosi al fai da te di imbattersi in consigli abbastanza strampalati: è possibile perdere peso su pancia e stomaco in una settimana? Pare proprio di sì, andiamo a vedere come.

Dieta, il menù giornaliero: lunedì

Quella che viene proposta è una dieta col menù giornaliero: il lunedì si parte con caffè, cereali e spremuta. A pranzo 100 grammi di pasta al pomodoro, mentre a cena è possibile consumare una frittata accompagnata da insalata e frutta.