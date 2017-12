Elevato rischio valanghe: troppe vittime in pochi giorni. Massima attenzione

Elevato rischio valanghe: troppe vittime in pochi giorni. – Condizioni meteo non buone, temperature in temporaneo rialzo e rischio valanghe marcato. Pochi giorni fa, a causa di un incidente, un’escursionista è morto sul Terminillo, nell’appennino centrale, mentre l’altro ieri, proprio a causa di una valanga, un altro escursionista è morto sul Gran Sasso in Abruzzo, nella zona di Pizzo Cefalone. Poche sono le notizie riguardanti le dinamiche degli incidenti. Le raccomandazioni sono le solite, cioè avventurarsi in montagna soli se si conosce bene la zona o si è esperti e prestare massima attenzione ai fuori pista. […]