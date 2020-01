Elezioni Calabria oggi 26 gennaio 2020: candidati, affluenza, exit poll e risultati | Meteo

Previsioni meteo Calabria

Cielo per lo più nuvoloso nella giornata di domenica 26 gennaio 2020 in Calabria, con possibili precipitazioni in serata. Condizioni di instabilità che si rinnoveranno anche nella giornata di domani. Temperature tra i 5 e i 9 gradi.

Elezioni Calabria oggi 26 gennaio 2020: candidati, affluenza, exit poll e risultati

Seggi aperti dalle 7 alle 23: oggi, domenica 26 gennaio 2020, si tengono le Elezioni Calabria per il rinnovo del Consiglio regionale ed eleggere il nuovo Governatore. Quattro, come si legge su SkyTg24, i candidati alla presidenza (altri due si sono ritirati a pochi giorni dalla chiusura dei termini) e 14 liste, come riporta Ilvibonese, per un totale di 30 seggi disponibili.

Elezioni Calabria, come si vota?

Si può votare dalle 7 alle 23: gli elettori calabresi che si recano alle urne ricevono una scheda unica col nome dei presidenti candidati accanto alla lista o alla coalizione dalla quale sono sostenuti. Non c’è la doppia preferenza. È possibile votare solo per il candidato presidente, barrando solo il suo nome; è possibile anche votare una lista collegata, tracciando un segno anche sulla lista, così com’è possibile barrare solo una delle diverse liste: il voto viene attribuito al presidente collegato. Non c’è il voto disgiunto.