Esondazione in corso del fiume, acqua e fango invadono le strade. Linea ferroviaria chiusa – VIDEO di quanto sta accadendo in Liguria

Maltempo si abbatte sul nord Italia Nelle scorse ore il maltempo si è abbattuto con grande vigore sul nord Italia, con Lombardia e Liguria tra le regioni più colpite. In tal senso – stando a quanto riportato da “Repubblica.it” – forti temporali si sono abbattuti sulla Liguria centrale, con un ulteriore peggioramento meteo che è arrivato nelle prime ore del mattino, con un vero nubifragio che ha colpito il Ponente, toccando tutta la costa, accompagnato da forti raffiche di vento. Esondato il fiume Lemme Nella giornata di oggi la Protezione Civile aveva diramato l’allerta rossa per Genova e Savona, con una tempesta di fulmini e acqua che si è abbattuta sulle città quasi in contemporanea già nelle prime ore del mattino. Stando a quanto riportato da “IlPiccolo.net”, si sono riscontrati dei problemi in località Molini di Fraconalto, con la Protezione Civile provinciale che ha riferito dell’esondazione del fiume Lemme Disagi in molte zone della Liguria Sempre come si legge su “IlPiccolo.net”, importanti disaggi si sono riscontrati anche ad Arquata Scrivia, dove la strada comunale Bovo è stata chiusa per allagamenti. Allagamenti che si sono riscontrati anche lungo la strada 35 bis dei Giovi, in particolar modo vicino alle rotonde tra Novi e Serravalle Scrivia. Altri allagamenti si segnalano anche sulla provinciale 140 tra le località di Chiocchale e di Variano Superiore.

Chiusi dei tratti della linea ferroviaria L’esondazione del fiume Lemme sta provocando gravi disagi e – stando a quanto riportato da “IlPiccolo.net” – risulta allagata la strada d’ingresso a Serravalle Scrivia, con il casello dell’autostrada A7 che è stato chiuso in uscita in entrambe le direzioni. Inoltre, dalle 17:20 è stato sospeso il traffico ferroviario fra Novi Ligure e Arquata Scrivia, in direzione Genova, per via di un allagamento della sede ferroviaria a causa del maltempo. Inoltre, a partire dalle 18:30, è stato sospeso l’intero traffico ferroviario sulla linea Genova-Milano a causa di allagamenti tra Cassano e Arquata.