Il torrente rischia di esondare, acqua e fango nel lecchese. Timori per i livelli del Varrone – Foto di quanto sta accadendo in Lombardia

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul maltempo che imperversa nel lecchese: c’è timore per il livello idrometrico del Varrone

Le piogge cadute copiosamente nella notte e nella mattinata di oggi hanno messo in ginocchio il Comune di Dervio che lunedì aveva attivato il piano pre-allerta in previsione delle pioggia torrenziale che sarebbe caduta qualche ora dopo. Nelle indicazioni sono stati invitati i cittadini di Dervi a non sostare sui ponti, a tenersi lontani dagli argini e non parcheggiare le vetture nelle zone adiacenti le aree a rischio esondazione.

Le parole del primo cittadino, Cassinelli

Il sindaco, Stefano Cassinelli, in una intervista pubblicata sul sito Lecco Notizie, ha evidenziato tutta l’apprensione per la situazione del Varrone, il cui livello è cresciuto enormemente dopo la pioggia torrenziale che si è abbattuta sul comune lecchese.

Il livello idrometrico del Varrone è ancora sotto i livelli di guardia

“Il livello idrometrico – ha proseguito Cassinelli – ha toccato i 190 questa mattina, il livello di esondazione è di 280 quindi c’è del margine, abbiamo però voluto avvisare la popolazione per evitare quanto accaduto questa estate”. E’ ancora fresco il ricordo di quanto successo a giugno, quando il Varrone esondò inondando una parte rilevante del paese ma per fortuna, la diga di Pagnona riuscì a resistere evitando la tracimazione.