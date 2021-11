Estrazione del lotto e Superenalotto di oggi 23 novembre 2021: numeri vincenti e 10eLotto

Previsioni meteo Italia domani, mercoledì 24 novembre 2021

Al Nord: Cieli sereni per tutta la mattinata. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile ovunque, ad accezione della Liguria dove sono attese delle piogge. In serata fenomeni in estensione sul Piemonte meridionale e le Alpi occidentali e poi a tutto il Nord-Ovest nella notte. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1300 metri. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità variabile, cieli più sereni su Umbria e Toscana. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, piogge sparse sui settori orientali di Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata piogge intense e diffuse con locali temporali in arrivo in Sardegna, residue piogge sulla Sicilia orientale e ancora asciutto altrove.