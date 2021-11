Estrazione lotto oggi 13 novembre 2021, numeri vincenti e quote Superenalotto, 10eLotto – Meteo e almanacco del giorno

Estrazione lotto e Superenalotto di oggi 13 novembre 2021: numeri vincenti

Su questa pagina trovate i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e Superenalotto per la giornata di oggi, sabato 13 novembre 2021. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione di stasera ammonta a € 109.000.000. L’ultimo vincitore che ha indovinato la sestina vincente si è portato a casa ben 156 milioni di euro. Sul sito della Lottomatica trovate anche le statistiche con i numeri ritardatari del Lotto e quelli più frequenti con i numeri estratti l’11 novembre 2021.

Estrazione del lotto di oggi, numeri estratti 13 novembre 2021

Bari 20 50 86 8 23 Cagliari 21 85 74 36 19 Firenze 47 89 39 46 45 Genova 50 4 83 43 85 Milano 81 6 10 72 25 Napoli 85 4 87 84 55 Palermo 46 8 88 87 82 Roma 79 6 62 61 45 Torino 78 47 17 57 11 Venezia 55 45 26 41 39 Nazionale 83 8 21 28 7

Estrazione Superenalotto di oggi 13 novembre 2021: numeri vincenti

Combinazione vincente: 13 40 60 66 73 75

Numero Jolly: 23

Superstar: 49

Estrazione 10eLotto oggi 13 novembre 2021: numeri vincenti

Numeri vincenti: 4 6 8 10 20 21 39 45 46 47 50 55 74 78 79 81 83 85 86 89

Numero Oro: 20

Doppio Oro: 20 50

QUOTE SUPERENALOTTO

nessuno “punti 6” –

nessuno “punti 5+” –

1 “punti 5” 233.858,07 €

595 “punti 4” 401,42 €

22.461 “punti 3” 31,95 €

373.950 “punti 2” 5,95 €

QUOTE SUPERSTAR

nessuno “6 stella” –

nessuno “5+ stella” –

nessuno “5 stella” –

2 “4 stella” 40.142,00 €

87 “3 stella” 3.195,00 €

1.925 “2 stella” 100,00 €

14.609 “1 stella” 10,00 €

34.450 “0 stella” 5,00 €

